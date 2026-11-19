Am Donnerstag ging es im MDAX via XETRA schlussendlich um 1,03 Prozent auf 29 572,04 Punkte nach unten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 338,372 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,471 Prozent höher bei 30 019,21 Punkten, nach 29 878,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 30 191,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 559,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 3,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 513,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 822,47 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 28 656,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 4,54 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 109,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 32,51 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,40 Prozent auf 21,68 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 299,00 EUR) und DEUTZ (+ 0,91 Prozent auf 7,73 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Evonik (-16,21 Prozent auf 18,25 EUR), LANXESS (-4,14 Prozent auf 12,03 EUR), AUTO1 (-3,88 Prozent auf 13,12 EUR), TUI (-3,02 Prozent auf 7,07 EUR) und Knorr-Bremse (-2,82 Prozent auf 93,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die Evonik-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 929 678 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,740 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at