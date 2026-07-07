Schwacher Handel: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schlussendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,92 Prozent leichter bei 32 651,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 361,263 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,285 Prozent auf 33 386,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33 291,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 33 498,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 641,30 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 32 466,60 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 28 733,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 746,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit freenet (+ 1,89 Prozent auf 23,74 EUR), Evonik (+ 1,63 Prozent auf 16,20 EUR), Talanx (+ 1,49 Prozent auf 115,80 EUR), IONOS (+ 1,43 Prozent auf 29,86 EUR) und Sartorius vz (+ 1,00 Prozent auf 232,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen JENOPTIK (-13,32 Prozent auf 37,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-12,35 Prozent auf 76,65 EUR), AIXTRON SE (-12,14 Prozent auf 43,95 EUR), Siltronic (-11,83 Prozent auf 80,90 EUR) und Schaeffler (-7,26 Prozent auf 8,56 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 689 025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,979 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at