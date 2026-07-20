Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Kursentwicklung
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20.07.2026 09:29:08
Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
Am Montag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,55 Prozent leichter bei 31 690,95 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 350,873 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,379 Prozent tiefer bei 31 743,84 Punkten in den Montagshandel, nach 31 864,73 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 644,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 743,84 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 638,42 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 31 505,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 31 098,37 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell IONOS (+ 1,26 Prozent auf 30,58 EUR), Nemetschek SE (+ 1,17 Prozent auf 56,40 EUR), AUTO1 (+ 1,10 Prozent auf 25,66 EUR), Nordex (+ 0,91 Prozent auf 39,94 EUR) und K+S (+ 0,77 Prozent auf 14,45 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Lufthansa (-2,44 Prozent auf 8,78 EUR), WACKER CHEMIE (-2,01 Prozent auf 87,95 EUR), LANXESS (-1,89 Prozent auf 15,02 EUR), TUI (-1,71 Prozent auf 6,92 EUR) und AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 38,80 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 375 726 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40,148 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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09:29
|Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
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17.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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17.07.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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16.07.26
|XETRA-Handel MDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,91
|-1,44%
|AUTO1
|25,46
|0,63%
|freenet AG
|24,08
|-0,25%
|IONOS
|30,60
|2,00%
|K+S AG
|14,39
|0,63%
|LANXESS AG
|15,20
|-0,33%
|Lufthansa AG
|8,79
|-2,35%
|Nemetschek SE
|56,25
|1,08%
|Nordex AG
|40,02
|1,06%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,40
|0,29%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,07
|0,60%
|thyssenkrupp AG
|11,83
|0,38%
|TUI AG
|6,99
|-0,68%
|WACKER CHEMIE AG
|88,15
|-2,06%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 737,86
|-0,40%