Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Kursentwicklung 20.07.2026 09:29:08

Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Am Montag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,55 Prozent leichter bei 31 690,95 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 350,873 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,379 Prozent tiefer bei 31 743,84 Punkten in den Montagshandel, nach 31 864,73 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 644,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 743,84 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 638,42 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 31 505,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 31 098,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell IONOS (+ 1,26 Prozent auf 30,58 EUR), Nemetschek SE (+ 1,17 Prozent auf 56,40 EUR), AUTO1 (+ 1,10 Prozent auf 25,66 EUR), Nordex (+ 0,91 Prozent auf 39,94 EUR) und K+S (+ 0,77 Prozent auf 14,45 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Lufthansa (-2,44 Prozent auf 8,78 EUR), WACKER CHEMIE (-2,01 Prozent auf 87,95 EUR), LANXESS (-1,89 Prozent auf 15,02 EUR), TUI (-1,71 Prozent auf 6,92 EUR) und AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 38,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 375 726 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40,148 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,91 -1,44% AIXTRON SE
AUTO1 25,46 0,63% AUTO1
freenet AG 24,08 -0,25% freenet AG
IONOS 30,60 2,00% IONOS
K+S AG 14,39 0,63% K+S AG
LANXESS AG 15,20 -0,33% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,79 -2,35% Lufthansa AG
Nemetschek SE 56,25 1,08% Nemetschek SE
Nordex AG 40,02 1,06% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,40 0,29% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,07 0,60% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
thyssenkrupp AG 11,83 0,38% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,99 -0,68% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 88,15 -2,06% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 737,86 -0,40%

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