Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,54 Prozent tiefer bei 31 177,13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 375,046 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,432 Prozent auf 31 483,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 347,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 514,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 104,15 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,52 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 27 796,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 687,04 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 278,11 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,637 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit K+S (+ 8,65 Prozent auf 16,08 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,57 Prozent auf 98,30 EUR), AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 46,62 EUR), Evonik (+ 2,40 Prozent auf 17,48 EUR) und LANXESS (+ 2,37 Prozent auf 18,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TUI (-3,53 Prozent auf 6,95 EUR), Delivery Hero (-3,25 Prozent auf 19,66 EUR), flatexDEGIRO (-3,18 Prozent auf 36,54 EUR), Sartorius vz (-3,12 Prozent auf 236,20 EUR) und CTS Eventim (-2,89 Prozent auf 57,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 671 895 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,643 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at