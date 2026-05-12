Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 31 220,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 372,633 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,842 Prozent leichter bei 31 183,81 Punkten, nach 31 448,76 Punkten am Vortag.

Bei 31 361,86 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 955,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 30 382,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 113,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 785,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,778 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 8,10 Prozent auf 39,24 EUR), Salzgitter (+ 8,06 Prozent auf 55,00 EUR), IONOS (+ 7,27 Prozent auf 30,10 EUR), United Internet (+ 4,50 Prozent auf 27,42 EUR) und Delivery Hero (+ 2,97 Prozent auf 24,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil RTL (-6,90 Prozent auf 30,35 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 516,00 EUR), Nemetschek SE (-3,30 Prozent auf 60,05 EUR), AUTO1 (-3,15 Prozent auf 18,12 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,09 Prozent auf 45,78 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Delivery Hero-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 461 921 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HOCHTIEF mit 41,308 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,38 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at