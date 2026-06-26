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MDAX-Kursentwicklung 26.06.2026 15:58:58

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Der MDAX notiert aktuell im negativen Bereich.

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,75 Prozent tiefer bei 31 414,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 347,367 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,458 Prozent schwächer bei 31 826,35 Punkten, nach 31 972,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 313,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 829,42 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,95 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 32 698,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 28 264,78 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Stand von 30 100,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit RENK (+ 3,74 Prozent auf 42,43 EUR), Evonik (+ 1,00 Prozent auf 16,09 EUR), K+S (+ 0,69 Prozent auf 13,20 EUR), Nordex (+ 0,69 Prozent auf 44,00 EUR) und HUGO BOSS (+ 0,67 Prozent auf 37,76 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Porsche Automobil (-6,55 Prozent auf 27,81 EUR), Salzgitter (-5,83 Prozent auf 44,58 EUR), thyssenkrupp (-5,68 Prozent auf 10,46 EUR), Schaeffler (-4,98 Prozent auf 8,01 EUR) und Siltronic (-4,83 Prozent auf 82,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 111 977 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,346 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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