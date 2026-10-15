Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Performance im Blick
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15.10.2026 15:58:56
Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schwächer
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,81 Prozent auf 29 805,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 334,621 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,060 Prozent leichter bei 30 031,98 Punkten in den Handel, nach 30 050,15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 076,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 780,96 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,835 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, notierte der MDAX bei 31 135,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 100,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der MDAX bei 29 786,81 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,79 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 3,96 Prozent auf 25,20 EUR), PUMA SE (+ 3,06 Prozent auf 24,27 EUR), RTL (+ 2,36 Prozent auf 30,35 EUR), CTS Eventim (+ 2,23 Prozent auf 61,95 EUR) und Ströer SE (+ 1,73 Prozent auf 37,68 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-12,93 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (-9,98 Prozent auf 64,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,87 Prozent auf 56,00 EUR), JENOPTIK (-6,94 Prozent auf 36,22 EUR) und Elmos Semiconductor (-6,28 Prozent auf 125,40 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 811 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,627 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
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16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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15.10.26
|EQS-News: Porsche Mission S: die Essenz des Sportwagens neu interpretiert (EQS Group)
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15.10.26
|EQS-News: Porsche Mission S: the essence of the sports car reinterpreted (EQS Group)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
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15.10.26
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Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,40
|-3,66%
|Aroundtown SA
|1,40
|-0,07%
|CTS Eventim
|60,70
|-1,70%
|Elmos Semiconductor
|126,80
|-2,01%
|flatexDEGIRO AG
|25,34
|-1,48%
|JENOPTIK AG
|36,30
|-2,63%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,76
|0,73%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,79
|-0,05%
|PUMA SE
|23,77
|-1,90%
|RTL
|30,45
|0,50%
|Siltronic AG
|64,95
|-2,55%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,66
|-1,00%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,25
|-3,66%
|thyssenkrupp AG
|14,18
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 656,65
|1,46%
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