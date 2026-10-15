Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Performance im Blick 15.10.2026 15:58:56

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schwächer

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schwächer

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,81 Prozent auf 29 805,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 334,621 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,060 Prozent leichter bei 30 031,98 Punkten in den Handel, nach 30 050,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 076,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 780,96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,835 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, notierte der MDAX bei 31 135,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 100,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der MDAX bei 29 786,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,79 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 3,96 Prozent auf 25,20 EUR), PUMA SE (+ 3,06 Prozent auf 24,27 EUR), RTL (+ 2,36 Prozent auf 30,35 EUR), CTS Eventim (+ 2,23 Prozent auf 61,95 EUR) und Ströer SE (+ 1,73 Prozent auf 37,68 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-12,93 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (-9,98 Prozent auf 64,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,87 Prozent auf 56,00 EUR), JENOPTIK (-6,94 Prozent auf 36,22 EUR) und Elmos Semiconductor (-6,28 Prozent auf 125,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 811 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,627 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,40 -3,66% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,40 -0,07% Aroundtown SA
CTS Eventim 60,70 -1,70% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 126,80 -2,01% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 25,34 -1,48% flatexDEGIRO AG
JENOPTIK AG 36,30 -2,63% JENOPTIK AG
Porsche Automobil Holding SE 24,76 0,73% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,79 -0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 23,77 -1,90% PUMA SE
RTL 30,45 0,50% RTL
Siltronic AG 64,95 -2,55% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 37,66 -1,00% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,25 -3,66% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,18 1,50% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 656,65 1,46%

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