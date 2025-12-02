Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 29 456,52 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 348,919 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,046 Prozent höher bei 29 489,35 Punkten, nach 29 475,82 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 504,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29 385,66 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 29 751,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 604,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 302,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,53 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Zähler.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Bilfinger SE (+ 5,25 Prozent auf 104,30 EUR), HOCHTIEF (+ 2,72 Prozent auf 302,20 EUR), thyssenkrupp (+ 1,51 Prozent auf 9,13 EUR), HENSOLDT (+ 1,51 Prozent auf 67,20 EUR) und RENK (+ 1,32 Prozent auf 48,71 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen PUMA SE (-2,17 Prozent auf 20,26 EUR), CTS Eventim (-1,46 Prozent auf 81,20 EUR), Evonik (-1,44 Prozent auf 13,00 EUR), RATIONAL (-1,34 Prozent auf 625,00 EUR) und TRATON (-1,32 Prozent auf 28,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 185 303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,524 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

