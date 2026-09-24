Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Entwicklung 24.09.2026 09:31:05

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht der MDAX heute.

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:14 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,57 Prozent auf 31 038,63 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 351,074 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,514 Prozent tiefer bei 31 055,46 Punkten, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 057,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 945,61 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,715 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 031,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der MDAX mit 31 919,25 Punkten gehandelt. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 30 309,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,190 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 1,66 Prozent auf 22,67 EUR), thyssenkrupp (+ 1,20 Prozent auf 15,18 EUR), Evonik (+ 0,88 Prozent auf 18,29 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,83 Prozent auf 90,80 EUR) und Ströer SE (+ 0,70 Prozent auf 37,48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-2,93 Prozent auf 76,98 EUR), RENK (-2,92 Prozent auf 40,68 EUR), DEUTZ (-1,92 Prozent auf 11,26 EUR), Nordex (-1,52 Prozent auf 40,10 EUR) und Talanx (-1,42 Prozent auf 118,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 244 194 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
22.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 11,34 1,52% DEUTZ AG
Evonik AG 18,05 0,50% Evonik AG
freenet AG 23,66 0,00% freenet AG
HENSOLDT 76,48 0,45% HENSOLDT
Lufthansa AG 7,70 0,71% Lufthansa AG
Nordex AG 38,94 0,72% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,83 0,31% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,52 0,32% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,21 0,36% PUMA SE
RENK 40,50 0,51% RENK
Ströer SE & Co. KGaA 37,24 0,59% Ströer SE & Co. KGaA
Talanx AG 121,20 0,00% Talanx AG
thyssenkrupp AG 14,91 1,43% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 87,75 0,52% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 782,60 -1,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen