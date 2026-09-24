Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|MDAX-Entwicklung
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24.09.2026 09:31:05
Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:14 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,57 Prozent auf 31 038,63 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 351,074 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,514 Prozent tiefer bei 31 055,46 Punkten, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 057,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 945,61 Einheiten.
MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,715 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 031,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der MDAX mit 31 919,25 Punkten gehandelt. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 30 309,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,190 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 1,66 Prozent auf 22,67 EUR), thyssenkrupp (+ 1,20 Prozent auf 15,18 EUR), Evonik (+ 0,88 Prozent auf 18,29 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,83 Prozent auf 90,80 EUR) und Ströer SE (+ 0,70 Prozent auf 37,48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-2,93 Prozent auf 76,98 EUR), RENK (-2,92 Prozent auf 40,68 EUR), DEUTZ (-1,92 Prozent auf 11,26 EUR), Nordex (-1,52 Prozent auf 40,10 EUR) und Talanx (-1,42 Prozent auf 118,10 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 244 194 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|11,34
|1,52%
|Evonik AG
|18,05
|0,50%
|freenet AG
|23,66
|0,00%
|HENSOLDT
|76,48
|0,45%
|Lufthansa AG
|7,70
|0,71%
|Nordex AG
|38,94
|0,72%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,83
|0,31%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,52
|0,32%
|PUMA SE
|22,21
|0,36%
|RENK
|40,50
|0,51%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,24
|0,59%
|Talanx AG
|121,20
|0,00%
|thyssenkrupp AG
|14,91
|1,43%
|WACKER CHEMIE AG
|87,75
|0,52%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 782,60
|-1,39%
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