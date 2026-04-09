Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Letztendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 30 063,12 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,258 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,369 Prozent auf 30 183,26 Punkte an der Kurstafel, nach 30 295,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 30 211,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 848,06 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 3,71 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Stand von 28 875,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 167,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der MDAX einen Wert von 24 866,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,96 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 10,49 Prozent auf 17,90 EUR), PUMA SE (+ 3,80 Prozent auf 24,32 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,03 Prozent auf 40,06 EUR), Ströer SE (+ 2,68 Prozent auf 33,00 EUR) und Evonik (+ 2,56 Prozent auf 17,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-5,67 Prozent auf 61,55 EUR), Bechtle (-4,41 Prozent auf 29,04 EUR), IONOS (-3,66 Prozent auf 23,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,59 Prozent auf 86,00 EUR) und Lufthansa (-3,18 Prozent auf 7,86 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 395 053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 36,454 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,08 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at