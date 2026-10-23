Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Index-Performance
|
23.10.2026 17:58:46
Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus
Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent tiefer bei 29 866,80 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,015 Prozent fester bei 30 090,35 Punkten in den Handel, nach 30 085,87 Punkten am Vortag.
Bei 30 144,89 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 734,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 215,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 673,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 010,29 Punkten.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,59 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit K+S (+ 4,33 Prozent auf 13,00 EUR), Sartorius vz (+ 3,03 Prozent auf 281,80 EUR), Evonik (+ 2,71 Prozent auf 21,26 EUR), Bechtle (+ 2,11 Prozent auf 35,74 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,25 Prozent auf 11,38 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-4,68 Prozent auf 56,00 EUR), WACKER CHEMIE (-4,66 Prozent auf 78,75 EUR), flatexDEGIRO (-3,29 Prozent auf 22,34 EUR), Porsche vz (-3,17 Prozent auf 41,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 49,64 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 440 327 Aktien gehandelt. Mit 38,048 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Bechtle Buy
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|Bechtle Neutral
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|Bechtle Neutral
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|Bechtle Neutral
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|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,44
|-1,23%
|Bechtle AG
|35,52
|1,37%
|Evonik AG
|21,36
|3,49%
|flatexDEGIRO AG
|22,34
|-4,20%
|K+S AG
|12,96
|4,26%
|Lufthansa AG
|7,00
|-1,49%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,58
|-2,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,52
|-3,04%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
|Siltronic AG
|55,60
|-5,28%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,40
|-3,23%
|TAG Immobilien AG
|11,35
|1,43%
|thyssenkrupp AG
|13,58
|-0,55%
|WACKER CHEMIE AG
|78,20
|-4,92%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 876,31
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