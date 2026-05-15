Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Der MDAX zeigte sich am Freitagabend mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,82 Prozent schwächer bei 31 313,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 373,381 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,989 Prozent auf 31 578,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31 893,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 587,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 162,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 887,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 299,04 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 29 826,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 4,42 Prozent auf 29,50 EUR), freenet (+ 3,89 Prozent auf 26,16 EUR), PUMA SE (+ 3,03 Prozent auf 26,51 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 59,95 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,27 Prozent auf 36,01 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen DEUTZ (-6,97 Prozent auf 9,88 EUR), AIXTRON SE (-5,97 Prozent auf 51,98 EUR), Fraport (-4,65 Prozent auf 64,60 EUR), AUTO1 (-4,63 Prozent auf 19,38 EUR) und Salzgitter (-4,57 Prozent auf 54,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 7 484 154 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41,314 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at