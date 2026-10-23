Schwacher Handel: MDAX zum Handelsstart in Rot

Um 09:12 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 30 036,49 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 343,135 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 30 090,35 Punkte an der Kurstafel, nach 30 085,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 30 103,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 020,65 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,65 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Stand von 31 215,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 673,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 010,29 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 29,50 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,73 Prozent auf 23,50 EUR), DEUTZ (+ 1,54 Prozent auf 9,89 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,31 Prozent auf 124,20 EUR) und KION GROUP (+ 1,27 Prozent auf 33,62 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil RENK (-2,20 Prozent auf 36,26 EUR), Porsche vz (-2,03 Prozent auf 42,09 EUR), WACKER CHEMIE (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR), AUMOVIO (-1,66 Prozent auf 32,60 EUR) und Porsche Automobil (-1,51 Prozent auf 24,84 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 193 519 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38,048 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at