Schwacher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

MDAX-Handel am Freitag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 26 476,95 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 244,764 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,437 Prozent auf 26 459,19 Punkte an der Kurstafel, nach 26 575,43 Punkten am Vortag.

Bei 26 424,81 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 493,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 2,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 239,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 898,25 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Stand von 23 267,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 25 253,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Jungheinrich (+ 2,60 Prozent auf 29,22 EUR), SMA Solar (+ 0,97 Prozent auf 62,65 EUR), HelloFresh (+ 0,52 Prozent auf 30,88 EUR), Befesa (+ 0,50 Prozent auf 27,98 EUR) und JENOPTIK (+ 0,50 Prozent auf 24,02 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TAG Immobilien (-2,27 Prozent auf 10,76 EUR), HENSOLDT (-1,75 Prozent auf 29,14 EUR), LEG Immobilien (-1,41 Prozent auf 68,36 EUR), Fraport (-1,34 Prozent auf 51,64 EUR) und KION GROUP (-1,29 Prozent auf 35,12 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 304 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 14,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAG Immobilien-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

