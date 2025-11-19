Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone

Am Mittwoch verliert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,31 Prozent auf 28 403,70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 339,729 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 28 466,49 Punkte an der Kurstafel, nach 28 493,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28 492,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 403,70 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 3,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX 29 512,77 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 984,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 098,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,44 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 2,46 Prozent auf 28,28 EUR), IONOS (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Gerresheimer (+ 1,38 Prozent auf 24,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,92 Prozent auf 60,65 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,89 Prozent auf 79,60 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Fraport (-3,28 Prozent auf 69,25 EUR), AUTO1 (-2,48 Prozent auf 24,36 EUR), Aurubis (-1,21 Prozent auf 106,10 EUR), Sartorius vz (-1,11 Prozent auf 221,80 EUR) und Bilfinger SE (-1,09 Prozent auf 95,10 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 137 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,838 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 19,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at