Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Marktbericht 23.04.2026 09:29:36

Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone

Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone

Aktueller Marktbericht zum MDAX.

Am Donnerstag verliert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,49 Prozent auf 31 023,24 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 371,695 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,396 Prozent auf 31 053,28 Punkte an der Kurstafel, nach 31 176,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 066,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 001,30 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 663,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,140 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,86 Prozent auf 16,54 EUR), CTS Eventim (+ 1,67 Prozent auf 58,00 EUR), RTL (+ 1,45 Prozent auf 38,60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,32 Prozent auf 99,60 EUR) und Schaeffler (+ 1,07 Prozent auf 8,51 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bilfinger SE (-3,57 Prozent auf 102,50 EUR), TUI (-2,07 Prozent auf 6,80 EUR), Sartorius vz (-1,99 Prozent auf 231,50 EUR), Aurubis (-1,87 Prozent auf 189,40 EUR) und HENSOLDT (-1,59 Prozent auf 76,60 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 636 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,40 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bilfinger SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

mehr Analysen
23.04.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
05.03.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 188,90 0,21% Aurubis
Bilfinger SE 99,05 -2,61% Bilfinger SE
CTS Eventim 58,15 0,69% CTS Eventim
freenet AG 27,22 0,96% freenet AG
HENSOLDT 73,72 -5,56% HENSOLDT
K+S AG 15,76 0,83% K+S AG
Lufthansa AG 7,38 -0,65% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,13 -1,15% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 37,80 -2,20% RTL
Sartorius AG Vz. 218,60 1,30% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 7,86 -6,76% Schaeffler AG
TUI AG 6,47 -3,03% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 95,45 -1,55% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 249,93 -1,95%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen