Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone

Am Donnerstag verliert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,49 Prozent auf 31 023,24 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 371,695 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,396 Prozent auf 31 053,28 Punkte an der Kurstafel, nach 31 176,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 066,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 001,30 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 663,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,140 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,86 Prozent auf 16,54 EUR), CTS Eventim (+ 1,67 Prozent auf 58,00 EUR), RTL (+ 1,45 Prozent auf 38,60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,32 Prozent auf 99,60 EUR) und Schaeffler (+ 1,07 Prozent auf 8,51 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bilfinger SE (-3,57 Prozent auf 102,50 EUR), TUI (-2,07 Prozent auf 6,80 EUR), Sartorius vz (-1,99 Prozent auf 231,50 EUR), Aurubis (-1,87 Prozent auf 189,40 EUR) und HENSOLDT (-1,59 Prozent auf 76,60 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 636 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,40 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at