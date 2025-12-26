Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 kam zum Handelsschluss nicht vom Fleck.

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25 644,39 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 25 692,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 656,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 716,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 620,32 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 236,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.09.2025, den Wert von 24 503,85 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.12.2024, einen Stand von 21 768,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,26 Prozent aufwärts. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Workday (+ 1,78 Prozent auf 220,70 USD), Dollar Tree (+ 1,59 Prozent auf 123,95 USD), PDD (+ 1,38 Prozent auf 115,01 USD), Atlassian (+ 1,26 Prozent auf 163,15 USD) und NVIDIA (+ 1,02 Prozent auf 190,53 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palantir (-2,81 Prozent auf 188,71 USD), Tesla (-2,10 Prozent auf 475,19 USD), AppLovin (-1,82 Prozent auf 714,23 USD), Warner Bros Discovery (-1,47 Prozent auf 28,80 USD) und Axon Enterprise (-1,24 Prozent auf 583,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35 001 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,893 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

