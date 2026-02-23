Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Montag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,21 Prozent auf 24 708,94 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,308 Prozent leichter bei 24 935,51 Punkten, nach 25 012,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 618,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 984,82 Zähler.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 605,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 24 239,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Stand von 21 614,08 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,97 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 387,47 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit PayPal (+ 5,77 Prozent auf 37,51 EUR), Mondelez (+ 2,69 Prozent auf 60,38 USD), Baker Hughes (+ 2,35) Prozent auf 63,67 USD), Walmart (+ 2,29 Prozent auf 125,81 USD) und Biogen (+ 2,24 Prozent auf 196,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Datadog A (-11,28 Prozent auf 102,62 USD), Zscaler (-10,31 Prozent auf 143,28 USD), CrowdStrike (-9,85 Prozent auf 350,33 USD), Atlassian (-9,44 Prozent auf 68,81 USD) und AppLovin (-9,09 Prozent auf 380,62 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41 833 899 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at