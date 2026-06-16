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NASDAQ 100 im Fokus 16.06.2026 16:02:10

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 30 512,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,290 Prozent auf 30 455,49 Punkte an der Kurstafel, nach 30 543,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30 560,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 423,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 125,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 655,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 937,57 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,05 Prozent zu. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell MercadoLibre (+ 3,40 Prozent auf 1 702,37 USD), QUALCOMM (+ 3,26 Prozent auf 228,00 USD), Constellation Energy (+ 3,03 Prozent auf 270,30 USD), Autodesk (+ 2,30 Prozent auf 203,17 USD) und CoStar Group (+ 1,90 Prozent auf 32,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-3,18 Prozent auf 504,28 USD), Zoom Communications (-2,52 Prozent auf 91,88 USD), Fortinet (-2,44 Prozent auf 145,84 USD), Zscaler (-2,22 Prozent auf 127,52 USD) und KLA-Tencor (-2,20 Prozent auf 250,78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 818 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,286 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Mit 6,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Autodesk Inc. 171,82 -0,96% Autodesk Inc.
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CoStar Group Inc. 27,53 0,25% CoStar Group Inc.
Fortinet Inc 124,08 -2,01% Fortinet Inc
Keurig Dr Pepper Inc 27,39 -0,42% Keurig Dr Pepper Inc
KLA-Tencor Corp. 209,00 1,98% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 20,11 -1,71% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 449,40 0,74% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 178,90 -0,17% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 188,74 2,24% QUALCOMM Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 106,96 1,08% Strategy (ex MicroStrategy)
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NASDAQ 100 30 105,41 0,46%

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