Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent schwächer bei 24 067,29 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,401 Prozent auf 24 257,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24 355,28 Punkten am Vortag.

Bei 24 022,77 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24 267,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 012,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 25 346,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 677,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 4,52 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 022,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 4,36 Prozent auf 135,48 USD), Enphase Energy (+ 3,14 Prozent auf 46,04 USD), Diamondback Energy (+ 1,40 Prozent auf 192,97 USD), Workday (+ 1,39 Prozent auf 135,24 USD) und Comcast (+ 1,28 Prozent auf 29,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CrowdStrike (-3,89 Prozent auf 411,51 USD), ASML (-3,30 Prozent auf 1 321,25 USD), Constellation Energy (-3,07 Prozent auf 306,77 USD), Micron Technology (-3,00 Prozent auf 430,95 USD) und Palo Alto Networks (-2,77 Prozent auf 165,04 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 164 444 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at