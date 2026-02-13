Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Um 16:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,18 Prozent auf 24 643,40 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent tiefer bei 24 662,95 Punkten in den Handel, nach 24 687,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 514,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 776,31 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 741,95 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 24 993,46 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 22 030,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,23 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Applied Materials (+ 12,45 Prozent auf 369,27 USD), DexCom (+ 7,04 Prozent auf 69,66 USD), Airbnb (+ 6,22 Prozent auf 123,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,33 Prozent auf 129,56 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 4,56 Prozent auf 486,21 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Micron Technology (-4,10 Prozent auf 397,00 USD), Dollar Tree (-4,06 Prozent auf 123,21 USD), Intel (-1,89 Prozent auf 45,60 USD), Starbucks (-1,86 Prozent auf 94,96 USD) und PepsiCo (-1,29 Prozent auf 165,04 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 521 729 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,894 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,74 zu Buche schlagen. Mit 6,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at