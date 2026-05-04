Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent leichter bei 27 680,84 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 27 731,34 Punkte an der Kurstafel, nach 27 710,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 27 504,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 822,37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 24 891,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 20 102,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,82 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 822,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 7,99 Prozent auf 95,98 USD), Micron Technology (+ 6,15 Prozent auf 575,54 USD), eBay (+ 5,53 Prozent auf 109,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,14 Prozent auf 184,50 USD) und Constellation Energy (+ 3,91 Prozent auf 319,83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Old Dominion Freight Line (-6,37 Prozent auf 192,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,82 Prozent auf 343,15 USD), QUALCOMM (-4,53 Prozent auf 168,99 USD), Enphase Energy (-3,93 Prozent auf 32,52 USD) und Arm (-3,87 Prozent auf 203,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14 569 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,112 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at