QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|NASDAQ 100-Marktbericht
|
04.05.2026 20:04:30
Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach
Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent leichter bei 27 680,84 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 27 731,34 Punkte an der Kurstafel, nach 27 710,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 27 504,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 822,37 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 24 891,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 20 102,61 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,82 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 822,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 7,99 Prozent auf 95,98 USD), Micron Technology (+ 6,15 Prozent auf 575,54 USD), eBay (+ 5,53 Prozent auf 109,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,14 Prozent auf 184,50 USD) und Constellation Energy (+ 3,91 Prozent auf 319,83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Old Dominion Freight Line (-6,37 Prozent auf 192,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,82 Prozent auf 343,15 USD), QUALCOMM (-4,53 Prozent auf 168,99 USD), Enphase Energy (-3,93 Prozent auf 32,52 USD) und Arm (-3,87 Prozent auf 203,00 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14 569 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,112 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
04.05.26
|Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
01.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|292,10
|-3,31%
|Arm Holdings
|173,60
|-2,91%
|Atlassian
|79,70
|36,94%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|274,20
|2,87%
|eBay Inc.
|93,40
|6,35%
|Enphase Energy Inc
|27,69
|-1,35%
|Intel Corp.
|81,98
|1,88%
|Kraft Heinz Company
|19,11
|-0,85%
|Micron Technology Inc.
|493,60
|12,44%
|NVIDIA Corp.
|169,42
|-0,58%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|163,80
|-5,22%
|QUALCOMM Inc.
|143,96
|-5,90%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|156,74
|11,26%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|27 651,82
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.