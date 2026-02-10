Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 erlitt am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,56 Prozent auf 25 127,64 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,182 Prozent auf 25 314,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25 268,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 363,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 113,43 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Wert von 25 611,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 756,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,312 Prozent zurück. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 13,74 Prozent auf 129,67 USD), Marriott (+ 8,50 Prozent auf 359,35 USD), Charter A (+ 4,17 Prozent auf 248,19 USD), Fiserv (+ 4,07 Prozent auf 62,59 USD) und ON Semiconductor (+ 3,50 Prozent auf 67,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-6,19 Prozent auf 47,13 USD), Verisk Analytics A (-4,90 Prozent auf 169,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,93 Prozent auf 133,00 USD), Intuit (-3,68 Prozent auf 421,39 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,25 Prozent auf 754,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34 643 871 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,784 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at