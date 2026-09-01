Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,29 Prozent leichter bei 29 077,22 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29 056,58 Punkten, nach 29 456,97 Punkten am Vortag.

Bei 28 953,26 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 267,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 28 274,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 513,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 415,42 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,36 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,10 Prozent auf 823,82 USD), Apple (+ 2,61 Prozent auf 325,13 USD), Gilead Sciences (+ 2,45) Prozent auf 149,92 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2,25 Prozent auf 246,11 USD) und Constellation Energy (+ 2,02 Prozent auf 280,31 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-8,52 Prozent auf 518,30 USD), Cadence Design Systems (-7,60 Prozent auf 313,04 USD), CrowdStrike (-6,90 Prozent auf 215,07 USD), Old Dominion Freight Line (-6,48 Prozent auf 187,01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,06 Prozent auf 124,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 014 776 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,519 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at