Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in Rot

Der NASDAQ 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,76 Prozent schwächer bei 25 459,07 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,150 Prozent tiefer bei 25 615,35 Punkten, nach 25 653,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 622,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 400,16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,050 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 627,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 136,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 180,96 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 5,15 Prozent auf 147,69 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,07 Prozent auf 170,03 USD), Costco Wholesale (+ 4,83 Prozent auf 925,19 USD), Mondelez (+ 4,00 Prozent auf 53,57 USD) und Fastenal (+ 3,45 Prozent auf 42,01 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-6,53 Prozent auf 132,21 USD), Autodesk (-6,12 Prozent auf 275,80 USD), Atlassian (-6,09 Prozent auf 151,08 USD), Constellation Energy (-4,47 Prozent auf 323,50 USD) und Zscaler (-4,31 Prozent auf 221,20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23 574 467 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,895 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,84 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

