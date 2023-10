Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,84 Prozent leichter bei 14 994,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,660 Prozent schwächer bei 15 022,28 Punkten in den Handel, nach 15 122,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 953,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 103,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,395 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 225,37 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2023, einen Stand von 15 841,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11 147,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 38,04 Prozent aufwärts. Bei 15 932,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 4,22 Prozent auf 83,89 USD), Mondelez (+ 1,28 Prozent auf 64,36 USD), PepsiCo (+ 1,28 Prozent auf 162,42 USD), Diamondback Energy (+ 1,09 Prozent auf 170,30 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 0,98 Prozent auf 31,82 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-9,00 Prozent auf 4,55 USD), AstraZeneca (-5,74 Prozent auf 65,30 USD), Walgreens Boots Alliance (-5,69 Prozent auf 21,55 USD), Illumina (-5,12 Prozent auf 125,12 USD) und ASML (-4,47 Prozent auf 581,43 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Lucid-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 446 435 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,641 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

