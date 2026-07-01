Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,96 Prozent leichter bei 29 985,97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 29 914,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30 276,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29 821,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 996,60 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 513,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der NASDAQ 100 24 019,99 Punkte auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 22 478,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,96 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,57 Prozent auf 600,31 USD), AppLovin (+ 6,05 Prozent auf 546,42 USD), Palantir (+ 5,88 Prozent auf 123,53 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,56 Prozent auf 91,76 USD) und Shopify A (+ 4,58 Prozent auf 119,42 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-13,00 Prozent auf 240,28 USD), CoreWeave (-11,12 Prozent auf 88,47 USD), Sandisk (-7,90 Prozent auf 2 094,08 USD), Teradyne (-7,71 Prozent auf 446,56 USD) und KLA (-7,45 Prozent auf 279,24 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 092 133 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at