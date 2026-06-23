Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab

Der NASDAQ 100 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,89 Prozent schwächer bei 29 469,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 3,22 Prozent leichter bei 29 369,25 Punkten, nach 30 347,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 310,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 748,72 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 481,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 188,59 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Stand von 21 856,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16,91 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 7,27 Prozent auf 439,83 USD), GE HealthCare Technologies (+ 4,82 Prozent auf 63,56 USD), Thomson Reuters (+ 3,87 Prozent auf 79,51 USD), Comcast (+ 2,67 Prozent auf 22,92 USD) und Take Two (+ 2,63 Prozent auf 245,86 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-12,92 Prozent auf 1 980,01 USD), Micron Technology (-11,78 Prozent auf 1 068,65 USD), Arm (-9,22 Prozent auf 370,14 USD), Microchip Technology (-9,11 Prozent auf 93,35 USD) und Lam Research (-9,11 Prozent auf 372,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 155 580 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,464 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at