Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent schwächer bei 24 355,28 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,25 Prozent leichter bei 24 119,37 Punkten in den Handel, nach 24 425,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 100,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 462,16 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,18 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 24 797,34 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 25 346,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, stand der NASDAQ 100 bei 19 736,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,38 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 100,88 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Baker Hughes (+ 5,62 Prozent auf 60,71 USD), Lam Research (+ 4,13 Prozent auf 233,99 USD), Starbucks (+ 3,42 Prozent auf 95,83 USD), Enphase Energy (+ 3,14 Prozent auf 44,64 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,91 Prozent auf 205,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-3,78 Prozent auf 444,27 USD), PDD (-3,27 Prozent auf 97,43 USD), Tesla (-3,18 Prozent auf 380,30 USD), Netflix (-3,13 Prozent auf 91,74 USD) und CSX (-2,90 Prozent auf 38,49 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41 783 999 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,27 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at