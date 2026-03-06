Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Freitagmittag Verluste

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 24 859,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent schwächer bei 24 663,74 Punkten in den Handel, nach 25 020,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24 883,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 593,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.02.2026, den Wert von 25 075,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 25 692,05 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, den Stand von 20 052,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,38 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 18,99 Prozent auf 90,05 USD), JDcom (+ 6,09 Prozent auf 27,02 USD), Broadcom (+ 2,32 Prozent auf 340,50 USD), Datadog A (+ 2,02 Prozent auf 124,83 USD) und PDD (+ 1,71 Prozent auf 102,47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Old Dominion Freight Line (-8,47 Prozent auf 192,84 USD), ON Semiconductor (-4,63 Prozent auf 58,03 USD), Marriott (-3,61 Prozent auf 321,02 USD), Biogen (-3,39 Prozent auf 181,70 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,38 Prozent auf 135,08 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 230 494 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,829 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

