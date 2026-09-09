Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,29 Prozent tiefer bei 29 421,55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 29 431,94 Punkte an der Kurstafel, nach 29 507,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 334,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 563,60 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,754 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 29 722,30 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 29 084,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 839,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 7,15 Prozent auf 225,27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,55 Prozent auf 653,69 USD), Marvell Technology (+ 4,26 Prozent auf 235,01 USD), Astera Labs (+ 4,05 Prozent auf 300,54 USD) und Teradyne (+ 3,13 Prozent auf 383,69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD), Shopify A (-5,45 Prozent auf 126,79 USD), CoreWeave (-4,90 Prozent auf 94,94 USD), Rocket Lab (-4,25 Prozent auf 63,07 USD) und SpaceX (-3,86 Prozent auf 147,55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 335 338 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,769 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 6,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at