Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent tiefer bei 24 548,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,11 Prozent auf 24 614,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24 891,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24 455,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 854,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,70 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 25 401,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 620,03 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 21 658,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 455,40 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 8,88 Prozent auf 175,62 USD), Arm (+ 5,70 Prozent auf 110,88 USD), Gilead Sciences (+ 2,15 Prozent auf 149,37 USD), Applied Materials (+ 2,15 Prozent auf 303,99 USD) und KLA-Tencor (+ 1,82 Prozent auf 1 331,03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-17,12 Prozent auf 106,99 USD), CrowdStrike (-9,20 Prozent auf 377,16 USD), Zscaler (-8,83 Prozent auf 169,39 USD), Enphase Energy (-8,52 Prozent auf 47,27 USD) und QUALCOMM (-8,46 Prozent auf 136,30 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 477 310 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

