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Kursentwicklung 13.03.2026 18:02:15

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Der NASDAQ 100 verliert am fünften Tag der Woche an Wert.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 0,60 Prozent auf 24 386,23 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,516 Prozent auf 24 660,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 533,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 379,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 786,65 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,178 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 732,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 196,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 225,48 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,25 Prozent ein. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 289,23 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 4,86 Prozent auf 425,05 USD), Enphase Energy (+ 4,04 Prozent auf 44,32 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,58 Prozent auf 140,88 USD), Lam Research (+ 2,20 Prozent auf 214,10 USD) und Diamondback Energy (+ 2,16 Prozent auf 180,84 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-5,78 Prozent auf 254,20 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,74 Prozent auf 614,29 USD), Broadcom (-3,16 Prozent auf 325,37 USD), Align Technology (-2,68 Prozent auf 162,45 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,10 Prozent auf 193,58 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 221 438 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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