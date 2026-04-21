Synaptics Aktie

Synaptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite im Fokus 21.04.2026 18:01:10

Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

So bewegt sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 24 374,88 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,250 Prozent fester bei 24 465,34 Punkten, nach 24 404,39 Punkten am Vortag.

Bei 24 537,58 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 324,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 647,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 224,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der NASDAQ Composite 15 870,90 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,90 Prozent. Bei 24 537,58 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Synaptics (+ 7,24 Prozent auf 89,07 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,96 Prozent auf 10,45 USD), NetApp (+ 5,82 Prozent auf 113,00 USD), Northern Trust (+ 5,62 Prozent auf 167,93 USD) und Hooker Furniture (+ 4,79 Prozent auf 13,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,52 Prozent auf 4,08 USD), Pegasystems (-6,85 Prozent auf 40,80 USD), AXT (-5,19 Prozent auf 74,67 USD) und Geron (-4,81 Prozent auf 1,49 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 962 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Synaptics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Synaptics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,78 -4,06% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
AXT Inc. 64,96 2,46% AXT Inc.
Elron Electronic Industries Ltd. 1,60 -8,57% Elron Electronic Industries Ltd.
Geron Corp. 1,27 0,24% Geron Corp.
Hooker Furniture Corp. 12,55 -3,09% Hooker Furniture Corp.
Intel Corp. 69,63 22,18% Intel Corp.
NetApp Inc. 92,99 0,48% NetApp Inc.
Northern Trust Corp. 141,25 0,21% Northern Trust Corp.
NVIDIA Corp. 171,20 0,27% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 9,33 -2,12% Patterson-UTI Energy Inc.
Pegasystems Inc. 30,19 0,30% Pegasystems Inc.
Prosperity Bancshares Inc. 69,63 -0,21% Prosperity Bancshares Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,53 0,44% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 150,56 2,07% Strategy (ex MicroStrategy)
Synaptics Inc. 73,00 1,39% Synaptics Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 438,50 -0,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX startet schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen