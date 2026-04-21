Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

So bewegt sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 24 374,88 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,250 Prozent fester bei 24 465,34 Punkten, nach 24 404,39 Punkten am Vortag.

Bei 24 537,58 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 324,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 647,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 224,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der NASDAQ Composite 15 870,90 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,90 Prozent. Bei 24 537,58 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Synaptics (+ 7,24 Prozent auf 89,07 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,96 Prozent auf 10,45 USD), NetApp (+ 5,82 Prozent auf 113,00 USD), Northern Trust (+ 5,62 Prozent auf 167,93 USD) und Hooker Furniture (+ 4,79 Prozent auf 13,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,52 Prozent auf 4,08 USD), Pegasystems (-6,85 Prozent auf 40,80 USD), AXT (-5,19 Prozent auf 74,67 USD) und Geron (-4,81 Prozent auf 1,49 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 962 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at