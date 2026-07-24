Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent tiefer bei 25 100,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,121 Prozent tiefer bei 25 107,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 137,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 222,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 918,09 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,41 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 25 476,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 836,60 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 057,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Safety Insurance Group (+ 41,32 Prozent auf 103,08 USD), SS&C Technologies (+ 9,84 Prozent auf 73,54 USD), World Acceptance (+ 9,17 Prozent auf 197,69 USD), JetBlue Airways (+ 6,91 Prozent auf 5,34 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,14 Prozent auf 19,70 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Richardson Electronics (-15,77 Prozent auf 18,38 USD), Americas Car-Mart (-12,36 Prozent auf 3,19 USD), Power Integrations (-7,27 Prozent auf 65,72 USD), AXT (-6,64 Prozent auf 49,42 USD) und American Superconductor (-6,39 Prozent auf 30,89 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22 086 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,508 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at