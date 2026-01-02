First Community Bancorp Aktie

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

NASDAQ Composite-Marktbericht 02.01.2026 20:05:11

Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitagnachmittag in Rot.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,42 Prozent schwächer bei 23 144,39 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,03 Prozent auf 23 481,49 Punkte an der Kurstafel, nach 23 241,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 119,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 585,96 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 413,67 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Wert von 22 844,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 280,79 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 22,71 Prozent auf 1,31 USD), Baiducom (+ 14,46 Prozent auf 149,55 USD), Taylor Devices (+ 8,89 Prozent auf 63,66 USD), Powell Industries (+ 8,80 Prozent auf 346,84 USD) und ASML (+ 8,70 Prozent auf 1 162,91 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Pegasystems (-7,08 Prozent auf 55,49 USD), Lifecore Biomedical (-5,99 Prozent auf 7,69 USD), Intuit (-5,81 Prozent auf 623,91 USD), First Community Bancorp (-5,31 Prozent auf 31,94 USD) und Blackbaud (-5,05 Prozent auf 60,12 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 245 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu First Community Bancorpmehr Nachrichten

Analysen zu First Community Bancorpmehr Analysen

