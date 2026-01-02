First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
02.01.2026 20:05:11
Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus
Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,42 Prozent schwächer bei 23 144,39 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,03 Prozent auf 23 481,49 Punkte an der Kurstafel, nach 23 241,99 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 119,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 585,96 Zähler.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 413,67 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Wert von 22 844,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 280,79 Punkten auf.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 22,71 Prozent auf 1,31 USD), Baiducom (+ 14,46 Prozent auf 149,55 USD), Taylor Devices (+ 8,89 Prozent auf 63,66 USD), Powell Industries (+ 8,80 Prozent auf 346,84 USD) und ASML (+ 8,70 Prozent auf 1 162,91 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Pegasystems (-7,08 Prozent auf 55,49 USD), Lifecore Biomedical (-5,99 Prozent auf 7,69 USD), Intuit (-5,81 Prozent auf 623,91 USD), First Community Bancorp (-5,31 Prozent auf 31,94 USD) und Blackbaud (-5,05 Prozent auf 60,12 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 245 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|994,00
|8,52%
|Baidu.com Inc.
|128,20
|13,25%
|Blackbaud Inc.
|50,50
|-7,34%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,80
|-1,27%
|Costco Wholesale Corp.
|728,50
|-1,27%
|Dorel Industries Inc.
|1,04
|20,93%
|First Community Bancorp
|32,05
|-4,98%
|Gladstone Commercial Corp.
|9,17
|4,15%
|Intuit Inc.
|536,80
|-5,92%
|Lifecore Biomedical
|6,55
|-5,07%
|NVIDIA Corp.
|161,12
|0,51%
|Pegasystems Inc.
|47,80
|-8,95%
|Powell Industries Inc.
|274,80
|-3,10%
|Taylor Devices Inc.
|64,25
|9,90%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 235,63
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.