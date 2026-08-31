Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 26 314,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,166 Prozent auf 26 358,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 402,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 249,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 380,54 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 373,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26 972,62 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 21 455,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Grupo Financiero Galicia (+ 5,47 Prozent auf 44,55 USD), AXT (+ 4,47 Prozent auf 61,25 USD), CRESUD (+ 4,43 Prozent auf 11,55 USD), QUALCOMM (+ 3,25 Prozent auf 169,53 USD) und Omnicell (+ 3,02 Prozent auf 34,08 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Take Two (-6,00 Prozent auf 221,26 USD), Donegal Group B (-5,85 Prozent auf 23,16 USD), SMC (-5,57 Prozent auf 426,82 USD), JetBlue Airways (-4,48 Prozent auf 4,59 USD) und Wynn Resorts (-4,18 Prozent auf 91,28 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 881 731 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,525 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at