Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Index-Performance im Fokus
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23.09.2026 18:01:39
Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone
Am Mittwoch sinkt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,01 Prozent auf 26 968,70 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 27 213,52 Punkte an der Kurstafel, nach 27 244,28 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 902,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 217,33 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,919 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 180,45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 25 587,04 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22 573,47 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 16,07 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 7,77 Prozent auf 14,57 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,99 Prozent auf 3,01 USD), Ultralife Batteries (+ 3,51 Prozent auf 5,90 USD), AAON (+ 3,23 Prozent auf 81,83 USD) und Mind CTI (+ 3,05 Prozent auf 1,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Expedia (-7,45 Prozent auf 259,79 USD), Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Volvo (B) (-6,26 Prozent auf 31,80 USD), Cogent Communications (-5,91 Prozent auf 8,76 USD) und Geron (-5,73 Prozent auf 1,24 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 614 472 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,796 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|2,82
|-0,70%
|AAON Inc.
|82,36
|3,90%
|Cogent Communications Holdings Inc
|8,13
|-12,67%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,95
|-3,05%
|Expedia Inc.
|227,25
|-3,46%
|Geron Corp.
|1,09
|-2,98%
|Methode Electronics Inc.
|13,10
|10,08%
|Mind CTI Ltd.
|1,02
|4,07%
|NVIDIA Corp.
|197,64
|-1,57%
|Paychex Inc.
|92,23
|-7,79%
|Richardson Electronics Ltd.
|17,26
|0,17%
|SIGA Technologies Inc.
|3,17
|-2,76%
|Ultralife Batteries Inc.
|5,15
|5,53%
|Volvo AB (B)
|28,92
|-2,17%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 936,04
|-1,13%
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