Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 23.09.2026 18:01:39

Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,01 Prozent auf 26 968,70 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 27 213,52 Punkte an der Kurstafel, nach 27 244,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 902,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 217,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,919 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 180,45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 25 587,04 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22 573,47 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 16,07 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 7,77 Prozent auf 14,57 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,99 Prozent auf 3,01 USD), Ultralife Batteries (+ 3,51 Prozent auf 5,90 USD), AAON (+ 3,23 Prozent auf 81,83 USD) und Mind CTI (+ 3,05 Prozent auf 1,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Expedia (-7,45 Prozent auf 259,79 USD), Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Volvo (B) (-6,26 Prozent auf 31,80 USD), Cogent Communications (-5,91 Prozent auf 8,76 USD) und Geron (-5,73 Prozent auf 1,24 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 614 472 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,796 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1-800-FLOWERS.COM Inc. 2,82 -0,70% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
AAON Inc. 82,36 3,90% AAON Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 8,13 -12,67% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 -3,05% Consumer Portfolio Services Inc.
Expedia Inc. 227,25 -3,46% Expedia Inc.
Geron Corp. 1,09 -2,98% Geron Corp.
Methode Electronics Inc. 13,10 10,08% Methode Electronics Inc.
Mind CTI Ltd. 1,02 4,07% Mind CTI Ltd.
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 92,23 -7,79% Paychex Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,26 0,17% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,17 -2,76% SIGA Technologies Inc.
Ultralife Batteries Inc. 5,15 5,53% Ultralife Batteries Inc.
Volvo AB (B) 28,92 -2,17% Volvo AB (B)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 936,04 -1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen