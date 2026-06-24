Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwochnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,40 Prozent auf 25 485,74 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,033 Prozent tiefer bei 25 578,62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 587,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 447,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 840,56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 3,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 343,97 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 21 761,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der NASDAQ Composite 19 912,53 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Repligen (+ 9,93 Prozent auf 138,92 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,66 Prozent auf 6,47 USD), Myriad Genetics (+ 8,53 Prozent auf 5,03 USD), Expedia (+ 8,43 Prozent auf 265,73 USD) und WD-40 (+ 6,80 Prozent auf 242,64 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-12,39 Prozent auf 68,26 USD), Donegal Group B (-12,27 Prozent auf 20,60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10,98 Prozent auf 92,44 USD), Ballard Power (-9,59 Prozent auf 3,77 USD) und Microvision (-8,91 Prozent auf 0,31 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 556 090 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at