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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 07.10.2026 22:33:47

Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite verlor am dritten Tag der Woche an Boden.

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 27 538,69 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,614 Prozent schwächer bei 27 430,54 Punkten, nach 27 599,89 Punkten am Vortag.

Bei 27 341,31 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27 547,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 506,99 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 25 818,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 788,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 18,52 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 6,77 Prozent auf 9,94 USD), ADTRAN (+ 5,38 Prozent auf 6,91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 4,99 Prozent auf 9,46 USD), Richardson Electronics (+ 4,99 Prozent auf 20,00 USD) und Americas Car-Mart (+ 4,67 Prozent auf 1,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen BlackBerry (-8,46 Prozent auf 8,77 USD), Cognex (-7,75 Prozent auf 61,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,79 Prozent auf 153,37 USD), Hub Group (-6,57 Prozent auf 26,31 USD) und Astronics (-6,55 Prozent auf 64,63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22 270 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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