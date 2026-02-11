Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 23 066,47 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,761 Prozent höher bei 23 278,29 Punkten, nach 23 102,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 320,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 902,01 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,498 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 23 671,35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 23 468,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 643,86 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,728 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 461,14 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lattice Semiconductor (+ 16,29 Prozent auf 105,77 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 10,45 Prozent auf 4,65 USD), AXT (+ 10,06 Prozent auf 26,80 USD), Monro Muffler Brake (+ 8,68 Prozent auf 23,17 USD) und American Superconductor (+ 7,47 Prozent auf 34,26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil American Woodmark (-13,14 Prozent auf 59,74 USD), Pegasystems (-11,85 Prozent auf 37,93 USD), Amtech Systems (-11,55 Prozent auf 11,49 USD), Barrett Business Services (-9,67 Prozent auf 32,05 USD) und Harvard Bioscience (-9,52 Prozent auf 0,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34 253 370 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at