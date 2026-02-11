Harvard Bioscience Aktie

Harvard Bioscience für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance 11.02.2026 22:35:00

Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus

Der NASDAQ Composite zeigte sich letztendlich wenig bewegt.

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 23 066,47 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,761 Prozent höher bei 23 278,29 Punkten, nach 23 102,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 320,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 902,01 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,498 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 23 671,35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 23 468,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 643,86 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,728 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 461,14 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lattice Semiconductor (+ 16,29 Prozent auf 105,77 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 10,45 Prozent auf 4,65 USD), AXT (+ 10,06 Prozent auf 26,80 USD), Monro Muffler Brake (+ 8,68 Prozent auf 23,17 USD) und American Superconductor (+ 7,47 Prozent auf 34,26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil American Woodmark (-13,14 Prozent auf 59,74 USD), Pegasystems (-11,85 Prozent auf 37,93 USD), Amtech Systems (-11,55 Prozent auf 11,49 USD), Barrett Business Services (-9,67 Prozent auf 32,05 USD) und Harvard Bioscience (-9,52 Prozent auf 0,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34 253 370 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Woodmark Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Harvard Bioscience Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Superconductor Corp 28,69 6,97% American Superconductor Corp
American Woodmark Corp. 49,40 2,92% American Woodmark Corp.
Amtech Systems Inc. 9,55 3,24% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 20,22 -2,60% AXT Inc.
Barrett Business Services Inc. 26,60 0,76% Barrett Business Services Inc.
Central Garden & Pet Co. 32,00 2,56% Central Garden & Pet Co.
Gladstone Commercial Corp. 9,82 1,13% Gladstone Commercial Corp.
Harvard Bioscience Inc. 0,46 -1,29% Harvard Bioscience Inc.
Lattice Semiconductor Corp. 82,18 -2,03% Lattice Semiconductor Corp.
Monro Muffler Brake Inc. 19,90 1,02% Monro Muffler Brake Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3,68 -3,66% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 153,78 -2,37% NVIDIA Corp.
Pegasystems Inc. 37,00 8,82% Pegasystems Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 112,55 8,27% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 546,67 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen