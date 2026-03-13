Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Am Freitag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,93 Prozent leichter bei 22 105,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,510 Prozent fester bei 22 425,70 Punkten, nach 22 311,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 521,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 069,24 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,355 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2026, den Wert von 22 546,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 195,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 303,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,86 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Bei 22 061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 24,46 Prozent auf 2,90 USD), Lifetime Brands (+ 9,48 Prozent auf 3,81 USD), Ultralife Batteries (+ 8,09 Prozent auf 6,55 USD), American Superconductor (+ 6,02 Prozent auf 31,02 USD) und Rambus (+ 4,71 Prozent auf 94,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-11,22 Prozent auf 13,53 USD), Methanex (-10,87 Prozent auf 51,75 USD), Credit Acceptance (-9,35 Prozent auf 447,79 USD), Century Casinos (-8,39 Prozent auf 1,31 USD) und Adobe (-7,58 Prozent auf 249,32 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 386 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at