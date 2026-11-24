Der NASDAQ Composite fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 15:59 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,11 Prozent auf 23 823,33 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent tiefer bei 23 745,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 089,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 629,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 876,98 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25 955,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 980,19 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 22 872,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 9,13 Prozent auf 2,51 USD), Roivant Sciences (+ 5,61 Prozent auf 41,86 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 5,48 Prozent auf 66,01 USD), Geron (+ 4,47 Prozent auf 0,95 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4,19 Prozent auf 18,41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-58,84 Prozent auf 0,29 USD), Consumer Portfolio Services (-10,53 Prozent auf 7,99 USD), FormFactor (-8,91 Prozent auf 74,30 USD), TTM Technologies (-8,59 Prozent auf 62,68 USD) und Ultra Clean (-8,34 Prozent auf 37,74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16 203 225 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 26,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at