Schwacher Handel: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

Am Donnerstag verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,47 Prozent auf 25 881,95 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,433 Prozent auf 26 155,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26 269,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26 165,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 765,45 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,791 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 376,34 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 16.04.2026, mit 24 102,70 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20 730,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,39 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Abbott Laboratories (+ 10,71 Prozent auf 98,83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8,01 Prozent auf 298,41 USD), Hub Group (+ 7,55 Prozent auf 51,41 USD), Erie Indemnity (+ 7,49 Prozent auf 225,94 USD) und DexCom (+ 7,22 Prozent auf 77,98 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-14,69 Prozent auf 45,57 USD), BlackBerry (-13,91 Prozent auf 9,16 USD), Donegal Group B (-11,92 Prozent auf 22,99 USD), TTM Technologies (-9,39 Prozent auf 130,14 USD) und Ultra Clean (-9,31 Prozent auf 92,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36 423 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,470 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at