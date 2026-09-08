Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent tiefer bei 26 421,41 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 26 528,57 Punkte an der Kurstafel, nach 26 506,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 542,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 341,17 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26 690,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25 929,66 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 21 798,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Roivant Sciences (+ 18,75 Prozent auf 41,48 USD), AXT (+ 12,85 Prozent auf 69,56 USD), Intel (+ 9,05 Prozent auf 104,47 USD), CIENA (+ 6,32 Prozent auf 341,29 USD) und Amkor Technology (+ 6,18 Prozent auf 50,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-10,39 Prozent auf 14,06 USD), Amgen (-10,08 Prozent auf 393,17 USD), AmeriServ Financial (-8,10 Prozent auf 4,65 USD), Expedia (-7,88 Prozent auf 274,55 USD) und Baiducom (-6,96 Prozent auf 92,55 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 885 176 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,776 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at