Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,14 Prozent auf 22 223,51 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,256 Prozent tiefer bei 22 421,96 Punkten in den Handel, nach 22 479,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22 461,76 Punkte, das Tagestief hingegen 22 213,65 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0,523 Prozent nach. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 22 753,63 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 23 006,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 504,12 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 4,36 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 061,97 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 13,14 Prozent auf 50,19 USD), ADTRAN (+ 10,92 Prozent auf 9,96 EUR), CIENA (+ 6,96 Prozent auf 395,82 USD), Akamai (+ 6,37 Prozent auf 112,58 USD) und TransAct Technologies (+ 6,04 Prozent auf 3,51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Comtech Telecommunications (-10,66 Prozent auf 3,27 USD), Taylor Devices (-5,98 Prozent auf 69,19 USD), Geospace Technologies (-5,88 Prozent auf 12,16 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,84 Prozent auf 3,15 USD) und Lifetime Brands (-5,57 Prozent auf 4,07 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 696 812 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at