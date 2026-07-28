Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Verluste

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 0,22 Prozent auf 24 876,91 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,429 Prozent auf 24 825,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 932,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 581,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 984,50 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 297,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 663,80 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 28.07.2025, einen Wert von 21 178,58 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Repligen (+ 10,90 Prozent auf 145,34 USD), JetBlue Airways (+ 10,50 Prozent auf 6,00 USD), SIGA Technologies (+ 7,74 Prozent auf 3,34 USD), Zebra Technologies (+ 7,49 Prozent auf 284,40 USD) und Agilysys (+ 7,23 Prozent auf 110,70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amkor Technology (-24,74 Prozent auf 45,69 USD), TTM Technologies (-12,14 Prozent auf 108,69 USD), Ultra Clean (-10,89 Prozent auf 77,50 USD), FormFactor (-10,70 Prozent auf 88,23 USD) und AXT (-10,69 Prozent auf 42,76 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 36 628 529 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,403 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at