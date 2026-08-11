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Index-Performance 11.08.2026 22:34:34

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Der NASDAQ Composite fiel am zweiten Tag der Woche.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,60 Prozent leichter bei 26 445,45 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,251 Prozent auf 26 672,17 Punkte an der Kurstafel, nach 26 605,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26 372,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 679,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26 281,61 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 26 274,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 385,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,81 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geron (+ 10,14 Prozent auf 1,63 USD), FormFactor (+ 7,65 Prozent auf 121,07 USD), Cogent Communications (+ 5,05 Prozent auf 10,82 USD), Ultra Clean (+ 4,61 Prozent auf 86,07 USD) und KLA (+ 4,01 Prozent auf 200,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Hub Group (-19,75 Prozent auf 38,00 USD), Elbit Systems (-8,27 Prozent auf 776,08 USD), Donegal Group B (-6,52 Prozent auf 23,10 USD), AmeriServ Financial (-6,01 Prozent auf 4,85 USD) und American Eagle Outfitters (-5,24 Prozent auf 17,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45 407 389 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,697 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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AmeriServ Financial Inc. 4,97 2,47% AmeriServ Financial Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 10,25 -5,27% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 8,10 2,53% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 24,71 6,97% Donegal Group Inc. (B)
Elbit Systems Ltd. 676,50 1,42% Elbit Systems Ltd.
FormFactor Inc. 111,95 6,26% FormFactor Inc.
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Intel Corp. 87,45 4,00% Intel Corp.
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Monro Muffler Brake Inc. 9,90 -1,98% Monro Muffler Brake Inc.
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SIGA Technologies Inc. 2,87 -0,35% SIGA Technologies Inc.
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NASDAQ Comp. 26 588,49 0,54%

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