Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Kursverlauf 25.06.2026 16:02:05

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht der NASDAQ Composite am Donnerstagmorgen.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,21 Prozent auf 25 168,62 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,974 Prozent fester bei 25 724,78 Punkten in den Handel, nach 25 476,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 724,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 148,64 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 4,96 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 26 343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 929,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 973,55 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,32 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 23,99 Prozent auf 16,23 USD), BlackBerry (+ 18,79 Prozent auf 10,24 USD), Americas Car-Mart (+ 14,85 Prozent auf 4,10 USD), inTest (+ 9,22 Prozent auf 18,25 USD) und Ultra Clean (+ 7,22 Prozent auf 116,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AXT (-5,82 Prozent auf 66,06 USD), Apple (-5,03 Prozent auf 278,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,56 Prozent auf 89,84 USD), Capital City Bank Group (-3,75 Prozent auf 46,74 USD) und ADTRAN (-3,30 Prozent auf 12,07 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 454 245 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,263 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SIGA Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 12,32 0,62% ADTRAN Holdings Inc
America's Car-Mart Inc. 3,79 6,16% America's Car-Mart Inc.
Apple Inc. 242,00 -6,33% Apple Inc.
AXT Inc. 60,70 -1,33% AXT Inc.
BlackBerry Ltd 8,94 17,63% BlackBerry Ltd
Capital City Bank Group Inc. 48,57 0,02% Capital City Bank Group Inc.
inTest Corp. 15,60 5,41% inTest Corp.
Methode Electronics Inc. 12,90 11,21% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 171,86 -1,39% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,95 -8,56% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 75,40 -9,30% Strategy (ex MicroStrategy)
Ultra Clean Holdings Inc. 105,60 11,60% Ultra Clean Holdings Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 358,60 -0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen