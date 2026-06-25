Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,21 Prozent auf 25 168,62 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,974 Prozent fester bei 25 724,78 Punkten in den Handel, nach 25 476,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 724,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 148,64 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 4,96 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 26 343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 929,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 973,55 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,32 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 23,99 Prozent auf 16,23 USD), BlackBerry (+ 18,79 Prozent auf 10,24 USD), Americas Car-Mart (+ 14,85 Prozent auf 4,10 USD), inTest (+ 9,22 Prozent auf 18,25 USD) und Ultra Clean (+ 7,22 Prozent auf 116,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AXT (-5,82 Prozent auf 66,06 USD), Apple (-5,03 Prozent auf 278,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,56 Prozent auf 89,84 USD), Capital City Bank Group (-3,75 Prozent auf 46,74 USD) und ADTRAN (-3,30 Prozent auf 12,07 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 454 245 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,263 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at