Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

Um 16:01 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent auf 21 148,04 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,565 Prozent auf 21 287,19 Punkte an der Kurstafel, nach 21 408,08 Punkten am Vortag.

Bei 21 293,50 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 089,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 3,85 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 23 593,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 804,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,98 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 089,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nortech Systems (+ 18,18 Prozent auf 11,70 USD), Methanex (+ 6,10 Prozent auf 63,09 USD), SIGA Technologies (+ 5,24 Prozent auf 5,22 USD), AXT (+ 5,21 Prozent auf 61,56 USD) und Century Aluminum (+ 2,79 Prozent auf 49,75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil US Global Investors (-8,07 Prozent auf 2,62 USD), Geospace Technologies (-7,11 Prozent auf 11,36 USD), SMC (-6,72 Prozent auf 375,00 USD), Innodata (-6,34 Prozent auf 38,40 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,14 Prozent auf 124,77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 846 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at